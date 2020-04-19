Vali Yerlikaya'dan "Lale mevsimi" paylaşımı
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Vali Yerlikaya'dan "Lale mevsimi" paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar için Emirgan ve Gülhane Parkı'nın eşsiz güzellikteki lalelerinin 360 derece görüntülerini paylaştı.

19.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:31
Vali Yerlikaya'dan

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar için Emirgan ve Gülhane Parkı'nın eşsiz güzellikteki lalelerinin 360 derece görüntülerini paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da lale mevsimi. Emirgan ve Gülhane Parkı'nın eşsiz güzellikteki lalelerini uzaktan da olsa sizlerle paylaşmak istedim. Bu sabah 360 derece video çektik. İnşallah yakında burada hep beraber olacağız" açıklamasına yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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