Polonyalı besteci Penderecki anısına Emirgan Parkı'na meşe fidanı dikildi

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğunun girişimiyle Polonyalı besteci ve orkestra şefi Krzysztof Penderecki'ye ithafen Sarıyer'deki Emirgan Parkı'na saplı meşe fidanı dikildi.

Parkta düzenlenen törende konuşan Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, Polonyalı besteci ve orkestra şefi Krzysztof Penderecki'yi anmaya ve saygı göstermeye geldikleri için tüm davetlilere teşekkür etti.

Sanatçı Penderecki'nin, Polonya'nın en ünlü ve en çok tanınan bestecilerinden olduğunun altını çizen Lesniak, şunları kaydetti:

"Bugün, üstadın vefatından iki yıl sonra, komşu ülkemiz Ukrayna'daki savaş durumunu gözlemleyerek acı ve ıstırapla açıkça yüzleşiyoruz. Duyusal ve hayal gücümüzü geliştirmek için çok önemli olan kültürü asla boğmayın veya susturmayın. Yakında Maestro Penderecki'nin ölümünün 2. yılını hatırlayacağız. 29 Mart 2020'de vefat etmiştir. Polonya klasik müziği ve hepimiz için büyük bir kayıp. Ancak, umarım bu tür projeler sayesinde, kendisi ve mirası hakkındaki bilgiler tüm dünyada canlı tutulacaktır. Ben de olacağına derinden inanıyorum. Dünya klasik müziğine katkısını kutlamak için İstanbul'un konser salonlarında buluşma fırsatı ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu olarak onun yaygınlaştırılmasına yönelik girişimleri desteklemeye hazırız."

Penderecki ile İstanbul'da şahsen tanışma fırsatı bulduğunu da anlatan Lesniak, fidan dikimi konusundaki iş birliğinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) teşekkür etti.

"Leh kültüründe meşe ağacı kalıcılığın simgesi"

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin ise Polonya ve Türkiye arasında kalıcı ve köklü ilişkiler bulunduğuna dikkati çekti. Seçkin, Leh kültüründe meşe ağacının kalıcılığın simgesi olduğunu belirterek, "Umarım bu ağaç Krzysztof'un kalıcı bir anısı olur İstanbul'da." dedi.

Törene, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yardımcısı Dr. Selda Taşcı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı ile sanatseverler katıldı.

Konuşmaların ardından sanatçıya ithafen dikilen saplı meşe fidanına Başkonsolos Lesniak ile İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Seçkin birlikte can suyunu verdi.

Penderecki kimdir?

Polonyalı besteci ve orkestra şefi Krzysztof Penderecki, 20. yüzyılda "Polonya müziğinin yeni yüzünün yaratıcısı" olarak tanımlandı.

40 yılı aşkın süre baton bırakmayan orkestra şefi Penderecki'nin en tanınmış eserleri arasında Threnody for the Victims of Hiroshima (Hiroşima Kurbanları için Ağıt 1960), St. Luke's Passion (1966), Polskie Requiem ve Senfoni No. 3 bulunuyor.

Avrupa'nın en ünlü orkestraları ve sanatçılarıyla sahne alan Penderecki'ye, birçok üniversiteden fahri doktora unvanı verildi. En önemli sanat ve bilim akademilerinin onursal üyesi olan Penderecki, birçok tanınmış sanat akademisinde fahri profesörlük yaptı.

Penderecki Türkiye'de de birçok kez konser verdi, 2013 yılında 41. İstanbul Müzik Festivali sırasında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Botanik ve özellikle ağaç yetiştiriciliği ile de ilgilenen Penderecki, 29 Mart 2020'de vefat etti.