Vali ve Başkan'dan Samsunspor'a Tebrik

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Gaziantepspor karşılaşması sonrası Samsunspor Kulübünü ziyaret ederek galibiyetten dolayı kutladı.

Gaziantepspor'u 2- 0 mağlup eden Yılport Samsunspor'u Nuri Asan Tesislerinde ziyaret eden Vali Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Başkan İsmail Uyanık ve ekibini tebrik etti. Ziyarette Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Yıldırım da yer aldı. - SAMSUN