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Vali Toraman, spor tesislerini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Vali Toraman, spor tesislerini inceledi

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, şehirdeki spor tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, şehirdeki spor tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerini ziyaret etti. Bu kapsamda Çok Amaçlı Spor Merkezi, Yakup Kılıç Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzu'nda cimnastik, satranç, basketbol, okçuluk, bocce ve yapımında son aşamaya gelinen eskrim salonunda incelemelerde bulunan Vali Toraman, sporcular ve aileleri ile sohbet etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Valimiz Ömer Toraman'a nazik ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Vali Toraman, spor tesislerini inceledi

Vali Toraman, spor tesislerini inceledi

Vali Toraman, spor tesislerini inceledi

Vali Toraman, spor tesislerini inceledi

Vali Toraman, spor tesislerini inceledi

Vali Toraman, spor tesislerini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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