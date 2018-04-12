Vali Su: "Tek Durak Ofis, Yatırımcılara Hız Kazandıracak"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tek Durak Ofis sistemi sayesinde yerli ve yabancı yatırımcıların önündeki bürokrasinin hızlanacağını belirterek, "Yapılacak olan sistemle, yatırımcıların ilimize yatırım yapmalarını kolaylaştırarak daha cazip kılmak amaçlanıyor. Ofislerde, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan konusunda uzman personeller yer alacak. Bu sayede yatırımcılar tek durakta işlemlerini halledecek" dedi.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından hazırlanan 'Tek Durak Ofis' sisteminin tanıtım toplantısı Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı. Mersin Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ali İhsan Su, ekonominin gelişmesinin ve ülkenin kalkınmasının doğrudan yatırımlarla ilgili olduğunu belirterek, yatırımların artmasının vatandaşların refah seviyesinin de artmasını beraberinde getireceğini söyledi.

Mersin'in ve Türkiye'nin hızla geliştiğini vurgulayan Vali Su, bu çerçevede Mersin'e, Çukurova Bölgesel Havalimanı, Akdeniz Sahil Yolu Projesi, hızlı tren ve 8 turizm bölgesi yapımı çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

Kente ciddi anlamda yatırım yapıldığını aktaran Su, "Yatırımlar bittikçe mevcut potansiyelimiz 3-4 kat artacak" dedi.

Yerli ve yabancı yatırımcının yürüteceği iş ve işlemlerin de kolaylaştırılmasının gerekliliğini söyleyen Su, "Bu bağlamda birinci ve ikinci etap Organize Sanayi Bölgesi (OSB) şu an faaliyette ve üçüncü etap OSB'de yer tahsisi başvurusu aşamasındayız. Ardından dördüncü ve beşinci etapları da faaliyete geçireceğiz. Mut OSB ile ilgili çalışmalarımız tamamlandı, kısa zamanda altyapı çalışmalarına başlanacak. Silifke OSB'de geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Tarsus'a yeni bir Gıda İhtisas OSB kurduk, şu an kamulaştırma ile ilgili çalışmalar sürüyor. Hemen yanına Gıda İhtisas İşleme OSB kuruyoruz, şu anda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)raporları tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı yatırımcıların 'Tek Durak Ofisleriyle' tüm işlemlerini en kısa yoldan tamamlamasını sağlanacağını belirten Su, "Yatırımcıların önündeki bürokrasiyi çabuklaştırmak ve yatırıcıların ilimizde yatırım yapmalarını kolaylaştırarak daha cazip kılmak amacıyla, ÇKA çatısı altında 'Tek Durak Ofisi' kurulacak. Ofislerde, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan konusunda uzman personeller yer alacak. Yerli ve yabancı yatırımcılar, bu ofislere müracaatta bulunarak tüm işlemlerini en kısa yoldan tamamlayacak" şeklinde konuştu.

ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu'nun da projeyi tanıtan bir konuma yaptığı toplantı, projeye yönelik sunumlar ve görüş alış-verişinde bulunulmasıyla sona erdi. - MERSİN