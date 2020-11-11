Vali kivi topladı
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Vali kivi topladı

11.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:36
Vali kivi topladı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Turnasuyu Mahallesi'nde Şenel Yeşilyurt adlı üreticinin bahçesinde, işçilerle birlikte kivi hasadında bulundu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Turnasuyu Mahallesi'nde Şenel Yeşilyurt adlı üreticinin bahçesinde, işçilerle birlikte kivi hasadında bulundu.

Beraberinde, İl Tarım ve Orman Müdür Kemal Yılmaz, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile birlikte kivi bahçesine giden Vali Tuncay Sonel, kivi hasadı yapan bahçe sahibine ve işçilere kolay gelsin dileklerini ileterek, ürünlerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Kivi bahçesinde işçilerle birlikte bir süre kivi toplayan Vali Tuncay Sonel, burada yaptığı açıklamada, Ordu'nun kivi üretiminde Türkiye'de 3. sırada yer aldığını belirterek, Ordu ili genelinde 3 bin 250 dekar alanda toplam 8 bin 250 ton kivi üretimi gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi.

Vali Sonel, kivi hasadının hem Ordu'ya hem de ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Ordu denilince ilk akla gelen fındıktır. Fındık, hakikaten yöre insanımız ve çiftçilerimiz için çok önemli. Bunun yanında ek gelir kapsamında Ordu kivisi ön plana çıkıyor. Kivi üretiminde Türkiye'de Ordu ili olarak ilk üçteyiz. En önemlisi de coğrafi işareti alınmış ve Ordu Kivisi tescillenmiş durumda. Kivi hasadının çiftçilerimize, yöre insanımıza hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyoruz. İnşallah çiftçilerimiz alın terinin karşılığını alırlar. Tüm üreticilerimizden, çiftçilerimizden Allah razı olsun. Onlar üretiyor, vatandaşlarımız sofrasında yiyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımı teşkilatımıza, ziraat odalarımıza, emeği geçenlere ve en önemlisi çiftçilerimize, hakikaten böylesine güzel bir bahçede kivi üretimi oluşturdukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kivi üreticisi Şenel Yeşilyurt'un damadı Mustafa Öztürk de Vali Tuncay Sonel'e teşekkür ederek, "Tüm ekibe üreticiler adına tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah seneye daha bereketli olur" diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel, Turnasuyu'ndaki kivi hasadının ardından, Tuncay Küçük isimli üreticiye ait Ordu OSB'de bulunan ve kivilerin depolandığı soğuk hava deposunda da incelemede bulundu. - ORDU

Vali kivi topladı
Vali kivi topladı
Vali kivi topladı
Vali kivi topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Akçay

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