Vali Mustafa Tutulmaz Gökçebey'de Muhtarlar Toplantısı ile Ekonomi Toplantısına Katıldı

Vali Mustafa Tutulmaz, çok sayıda basın yayın kuruluşu temsilcisinin yoğun ilgi gösterdiği, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr.

Vali Mustafa Tutulmaz, çok sayıda basın yayın kuruluşu temsilcisinin yoğun ilgi gösterdiği, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Akçay, İl Tarım ve Orman Müdür vekili Hasan Akcaalan, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Yaşar Karaman, Enerjisa ve Akmercan yetkililerinin katıldığı tren seferiyle intikal edilen Gökçebey ilçesinde köy ve mahalle muhtarları toplantısı ile işadamlarımızın yer aldığı ekonomi toplantısına katıldı.

Vali Tutulmaz toplantıda muhtarlık müessesinin önemini dile getirdikten sonra, muhtarlarımızdan beklentilerini vurgularken özellikle İçişleri Bakanlığınca geliştirilen "KADES" ve "UYUMA" uygulamalarının etkin kullanımı konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini istedi. Köylerimizde imar mevzuatına aykırı yapılaşmalara müsaade edilmemesini ifade etti.

Kaynak: Habermetre