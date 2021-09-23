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Vali Karadeniz fabrikalarda incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vali Karadeniz fabrikalarda incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, farklı alanlarda üretim yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlayan fabrikalarda incelemelerde bulunarak faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, farklı alanlarda üretim yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlayan fabrikalarda incelemelerde bulunarak faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz organize sanayi bölgesi bulunan bazı fabrikalarda incelemelerde bulunarak firma yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

'Manisa OSB, şehrimizin kalkınmasında önemli bir yere sahip'

Ziyaretleri sonrası değerlendirmede bulunan Vali Karadeniz, Manisa Organize Sanayi Bölgesinin şehrin kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Ekonomik aktivite, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite açısından üst sıralarda bulunan yerli ve yabancı büyük işletmelere ev sahipliği yapan İlimizin, dünya piyasalarında rekabet gücüne sahip Türkiye'de ki önemli bölgelerden birisi olduğunu da belirten Vali Karadeniz, "İlimiz, dünya markası olan çok sayıda yerli ve yabancı kuruluş tarafından bilinmekte ve yatırım için tercih edilmektedir. Üretim ve ihracat rakamlarımızla, hem ilimize hem de ülkemize önemli bir katma değer sağlıyoruz. İlimiz genelinde ki mevcut organize sanayi bölgelerimizi güçlendirmek ve ilimizdeki farklı mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak amacıyla ihtiyaç doğrultusunda yeni OSB alanlarının kurulması için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte kamu-sanayi-üniversite iş birlikleri ile İlimizi daha ileri seviyelere taşıyabilmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Ziyaretlerde Vali Yaşar Karadeniz'e Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürü Funda Karaboran eşlik etti. - MANİSA

Vali Karadeniz fabrikalarda incelemelerde bulundu

Vali Karadeniz fabrikalarda incelemelerde bulundu

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