"Vali Hanım" çileği üreticinin yüzünü güldürdü
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"Vali Hanım" çileği üreticinin yüzünü güldürdü

14.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:47

Muğla'da "Vali Hanım" çileği olarak bilinen "San Andreas" çileğindeki verim, üreticisini sevindirdi.

Muğla'da "Vali Hanım" çileği olarak bilinen "San Andreas" çileğindeki verim, üreticisini sevindirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Bencik Mahallesi'nde oluşturulan çilek tarlasında, hasat ve dikim töreni yapıldı.

Halk arasında "Vali Hanım" adı verilen çileğin hasadını ve ilk fide dikimini İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve üretici kadınlar gerçekleştirdi.

Saylak, yaptığı açıklamada, Muğla'nın birçok ilçesinde "San Andreas" türü çilek üretildiğini, çok iyi verim elde edildiğini söyledi.

Muğla'da, 2018'de 15 dekarla üretime başladıkları çileğin üretim alanlarının her geçen yıl arttığını belirten Saylak, "Bugüne kadar 216 üreticiye 2 milyon fide dağıtılarak, 350 dekar alanda çilek bahçesi oluşturuldu. Bu bizim için yeterli değil. Hedefimiz, il genelinde çilek üretimini, desteklemek, yeni çilek bahçeleri oluşturmak." dedi.

Yılda 2 bin 100 ton çilek üretimi yapılarak yaklaşık 30 milyon lira gelir elde edildiğini anlatan Saylak, "Hasadı yapılan çilekler tarlada kilosu en düşük 10 liraya satılıyor. Belirli dönemlerde kilogramı 20-25 liraya kadar alıcı buluyor. Üreticiye çok iyi bir gelir getiriyor." diye konuştu.

Yatağan Belediye Başkanı Toksöz de üreticinin her zaman yanında olduklarını belirterek, bölgede daha çok çilek üretiminin yapılması için de bugün 230 bin çilek fidesinin dağıtılacağını bildirdi.

'Vali Hanım' çileği üreticinin yüzünü güldürdü
'Vali Hanım' çileği üreticinin yüzünü güldürdü
'Vali Hanım' çileği üreticinin yüzünü güldürdü
'Vali Hanım' çileği üreticinin yüzünü güldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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