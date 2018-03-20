Vali Haktankaçmaz: "İleri Teknolojili Ürünler Çok Önemli"

KOBİ Gelişim Destek Programından (KOBİGEL) yararlanmaya hak kazanan işletmecilerin bir araya geldiği toplantıda Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, bu desteğin ekonomik gelişme açısından önemli olan ihracata dayalı ileri teknolojili ürün üretimini desteklediğini söyledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlen 2017 KOBİGEL kapsamında Kırıkkale'den 11 girişimci toplamda 2,9 milyon liralık bir desteğe hak kazandı. Destek almaya hak eden girişimcilere yönelik Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda toplantı düzenlendi.

Toplantıda daha önce yapılan KOBİGEL'in bilgilendirme toplantısını yaptıklarını ifade eden Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, "O toplantıda Kırıkkale'de bu tip projelere çok ilgi gösterilmediği çok düşük seviyelerde kaldığı ifade edilmişti. Bugün görüyoruz ki 16 tane firmamız başarılı oldu ve bunlardan 11 tanesi desteği alacak. Tabi başlangıç olması açısından 11 proje ve yaklaşık 3 milyon liralık destek önemli. Bu bir ilk ve ilkler başarmak açısından zordur. Bundan sonra diğer firmalarımızda KOSGEB'in kapısını çalacak ama ondan öncede sizin kapınızı çalacak, 'Bu işi nasıl yaptınız, bize de anlatın' diyecekler. Sizler bir taraftan onlara da rehberlik edeceksiniz. Sizin bu anlamda sorumluluğunuz biraz daha fazla, bu toplantının bir amacı da gerçekleştirdiğiniz başarıyı duyurmak ve Kırıkkale'de bir bilinç oluşturmak. İleri teknolojili ihracata dayalı katma değer ortaya koyacak ürünler üretmek çok önemli, KOBİGEL'de buna fırsat oluşturuyor. İnşallah yapacağınız çalışmalarla hem Kırıkkalemizde istihdam artacak hem de Kırıkkalemizin gelişmişlik düzeyi daha da yükselecek" dedi.

2018 yılı KOBİGEL'in yürütülmesinde bölgelere yönelik çalışmalar düzenleyeceklerini söyleyen KOSGEB Kırıkkale İl Müdürü Köksal Özen, "Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray burada olacak. Bölgede hangi sektörleri destekleyelim, bu sektörler nasıl bir katma değer üretir, bu bağlamda ile özel, belki bölgeye özel bir çağrı çıkacak. Bu çağrıda şunu yapmak istiyoruz, biraz daha odaklanalım istiyoruz. Hedefimiz 2018'de 11 işletme değil de 21 işletme ile 6 milyonluk bir desteğe ulaşalım istiyoruz" diye konuştu.

Toplantıya Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da katıldı. - KIRIKKALE