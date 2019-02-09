Vali Güzeloğlu, Osb Parsel Dağıtım Toplantısına Başkanlık Etti
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu'nun katılımı ile gerçekleşen parsel dağıtım toplantısına başkanlık etti.
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu'nun katılımı ile gerçekleşen parsel dağıtım toplantısına başkanlık etti.
Toplantıya Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Remzi Oğuz Yılmaz, DTSO Yönetim Kurulu ile Tekstil OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, OSB Müdürü Mehmet Özel, 2. OSB Müdürü Beşir Yılmaz, Tekstil İhtisas OSB Müdürü Sami Erkiz, OSB Yönetim Kurulu üyeleri ve kamu kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda Diyarbakır'ın ekonomik kalkınmasına ve istihdamına önemli katkılar sağlayacak olan OSB'nin kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonu istişare edildi. Ayrıca parsel tahsislerine yönelik ilkeler belirlenerek tahsis ön başvuruları alınan yatırımlara parsel tahsisi yapılması amacıyla başlatılan değerlendirme çalışmalarının ivedi bir şekilde sonuçlandırılmasına karar verildi. - DİYARBAKIR