Vali Gürel, orman ürünleri fabrikasını gezdi
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Vali Gürel, orman ürünleri fabrikasını gezdi

Vali Gürel, orman ürünleri fabrikasını gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde faaliyet gösteren Yaman Orman Ürünleri Fabrikasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde faaliyet gösteren Yaman Orman Ürünleri Fabrikasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Fuat Gürel, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün ve İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile birlikte 1993 yılında kurulan Yaman Orman Ürünleri Fabrikasını ziyaret etti. Gürel fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yaman ve oğulları Şükrü ve Emre Yaman ile birlikte fabrikayı gezerek üretimi yapılan ürünler hakkında bilgiler aldı. - KARABÜK

Vali Gürel, orman ürünleri fabrikasını gezdi
Vali Gürel, orman ürünleri fabrikasını gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vali Gürel, orman ürünleri fabrikasını gezdi - Haberler Ekonomi
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