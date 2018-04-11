Vali Gül İmranlı'da Temaslarda Bulundu

Sivas Valisi Davut Gül, İmranlı ilçesinde çeşitli programlara katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak İmranlı Kaymakamı Mehmet Sayın'ı makamında ziyaret eden Gül burada ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra SODES Gençlik Merkezi'nde şehit aileleriyle bir araya gelen Gül, ardından gençlik merkezindeki Kitap Telvesi Odası'nı ziyaret ederek Kaymakam Sayın'dan oda hakkında bilgi aldı.

İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen muhtarlar toplantısında konuşan Gül, ülkedeki ve Sivas'taki sorunların her geçen gün azaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Beklentiler ve talepler değişiyor, vatandaşımızın yaşam kalitesi yükseliyor. Eskiden parke taşından bahsetmezken, şimdi parke taşının çok önemli olduğundan bahsediyoruz. Eskiden ham yolların olup olmadığı konuşulurken şimdi asfalt olmaması bizim için bir mesele olarak kabul ediliyor. Köylerimizde her eve su çekildi, şimdi suyun yetip yetmediğini konuşuyoruz. Hiç şüphesiz vatandaşlarımız bunun daha çoğunu hak ediyor. Belirli bir takvim içinde bunlardan aksayanların hepsi yapılır ama genel tabloya bakmak lazım. Genel tablo nedir? Geçen sene 60 bin metrekarenin üzerinde parke taşı verildi. Bu bir sene öncekinin çok çok üzerinde olan bir rakam. Bu sene hem KÖYDES'ten hem İl Özel İdaresinin normal programında hem de ekstra vereceklerimizle İmranlı'da muhtemelen 100 bin metrekarenin üzerinde parke taşını köylerimize vereceğiz. Herkesin ayağı çamurdan kurtulacak."

Vali Gül, daha sonra Cumhuriyet Ortaokulu'na geçerek burada SODES'le El Ele Birlikte Geleceğe Projesi kapsamında yapılan yatırımların açılışına katıldı. Proje kapsamında okulun ek binasına yapılan 50 kişilik sinema salonu, resim atölyesi ve kütüphanenin açılışını yapan Gül, ayrıca proje kapsamında sınıflar arası futbol ile öğrenciler arası satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalarını takdim etti.



Cumhuriyet Ortaokulu Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi tarafından Afrin'de şehit olan Mehmetçiklerin isimlerinin verildiği "Afrin'in Gülleri" adlı bahçede gül fidelerini toprakla buluşturan Gül, İmranlı ölçeğinde böyle bir projenin yapılmasının önemli olduğunu belirterek, "SODES projelerinin mantığı ufak dokunuşlarla insanların hayatında bir şeylerin değişmesine katkı sağlamak. Burada da bunu görüyoruz. Öğrencilere, eğitimcilere hizmet verecek böyle bir projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, okuma-yazma kurslarını da ziyaret etti. Evinin bir odasını sınıfa çeviren 75 yaşındaki Gülendam Hançer'in ikametini ziyaret eden ve burada okuma-yazma öğrenen 9 kadın kursiyer ile bir süre sohbet eden Gül, en büyük ödülün okuma ve yazmayı öğrenmek olduğunu belirterek, okuma yazma kurslarında başarılı olan 20 kişiyi umreye göndereceklerini, 200 kişiye beyaz eşya ve 200 kişiye de çeyrek altın vereceklerini belirtti.

Engelli öğrenci Deniz Gürbüz'ü evinde ziyaret eden Vali Gül, sosyal medya üzerinden kendisinden Beşiktaş forması isteyen Gürbüz'ün isteğini geri çevirmeyerek formayı hediye etti. Gürbüz ile bir süre sohbet eden Gül, küçük çocuğun birinci takımının Sivasspor olması konusunda ikna etmeye çalıştı.