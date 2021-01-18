Vali Çeber'den ÇAYKUR Genel Müdürü Alim'e ziyaret
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Vali Çeber'den ÇAYKUR Genel Müdürü Alim'e ziyaret

18.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:12
Vali Çeber'den ÇAYKUR Genel Müdürü Alim'e ziyaret

Rize Valisi Kemal Çeber, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim'i ziyaret etti.

Rize Valisi Kemal Çeber, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim'i ziyaret etti.

Vali Çeber, ÇAYKUR Genel Müdürlüğüne atanan Alim'i makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Çeber, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemi sürecinde ÇAYKUR'un çok başarılı çalışmalara imza attı. İlimiz için çay tarımı çok önemli. Yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde çay tarımının aksamaması ve vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde mağduriyet yaşamamaları adına ÇAYKUR çalışanları ile birlikte çok başarılı bir süreç yürüttü. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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