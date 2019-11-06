Vali Arslantaş'a, Türk Böbrek Vakfı heyetinden ziyaret

Vali Arslantaş'a, Türk Böbrek Vakfı heyetinden ziyaret

Türk Böbrek Vakfı heyeti, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.

06.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:46
Vali Arslantaş'a, Türk Böbrek Vakfı heyetinden ziyaret

Türk Böbrek Vakfı heyeti, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Timur Erk, beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ve Erzincanlı Hayırsever işadamı Hacı Ali Akın'ı makamında kabul etti.


Vali Ali Arslantaş başkanlığında; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı arasında imzalanan protokol ile öğrencilere yönelik eğitimler verileceği kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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