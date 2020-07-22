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Vali Akbıyık, oto alım satımı yapan iş yerinin açılışını yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, araç alım satımı yapan bir iş yerinin açılışını yaptı.

Vali Akbıyık, oto alım satımı yapan iş yerinin açılışını yaptı
22.07.2020 18:14 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:29

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, araç alım satımı yapan bir iş yerinin açılışını yaptı.

Hakkarili genç girişimciler Şahan Ölmez ve Ajvan Turgut tarafından Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Kavşağı'nda kurdukları "Ölmez-Turgut Auto" adlı iş yerinin açılışına Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kanaat önderi Fatih Keskin, iş adamı Kemal Ölmez, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür katıldı.

İş yeri sahipleri Şahan Ölmez ve Ajvan Turgut'ı tebrik ederek başarıların devamını dileyen Vali Akbıyık, Hakkari'de hayat olduğunu ve daha güzel yatırımların da yapacağını söyledi.

Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu dile getiren Ölmez ve Turgut ise açılışa katılan davetlilere teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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