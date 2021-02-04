Valencia'nın menajeri: Oyuncum Avrupa'da kapanmayan bir hesabı olduğu için F.Bahçe'yi seçti
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Valencia'nın menajeri: Oyuncum Avrupa'da kapanmayan bir hesabı olduğu için F.Bahçe'yi seçti

04.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:43

Fenerbahçe'nin sezon başında Tigres'ten renklerine bağladığı Enner Valencia'nın menajeri, "Enner, Çin'in büyük takımlarından birine transfer olmaya yakındı. Yapılan teklif, ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin sunduğundan çok daha yüksekti ancak Enner'in Avrupa'da kapanmayan bir hesabı vardı, bunu düşündü" dedi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Tigres'ten renklerine bağladığı Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklamaları geldi.

Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, oyuncunun Çin'den yüksek maaşlı transfer teklifi almasına rağmen sarı lacivertlileri tercih ettiğini söyledi.

Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, "Enner, Çin'in büyük takımlarından birine transfer olmaya yakındı. Yapılan teklif, ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin sunduğundan çok daha yüksekti ancak Enner'in Avrupa'da kapanmayan bir hesabı vardı, bunu düşündü" dedi.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLU"

Oyuncusunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu aktaran menajer ayrıca, "Bugün ailesiyle birlikte harika anlar yaşıyor. Taraftarların büyük bir tutkuyla futbol yaşadığı ligde olmaktan keyif alıyor. Fenerbahçe ligde lider, Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyor. Fenerbahçe, Türk futbolunun en büyük takımlarından biri" ifadelerini kullandı.

Valencia'nın menajeri: Oyuncum Avrupa'da kapanmayan bir hesabı olduğu için F.Bahçe'yi seçti
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