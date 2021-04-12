Fenerbahçe'de 11'de 3 değişiklik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'de 11'de 3 değişiklik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de 11'de 3 değişiklik

Süper Lig'de Gaziantep FK maçına geçtiğimiz haftaya göre 11'de 3 değişiklik ile çıkan sarı-lacivertliler, son oynanan 3 maçta ise savunma kurgusunu değiştirmedi.

Belözoğlu çıldırdı! Kaçan gol sonrası masayı tekmeledi
Belözoğlu çıldırdı! Kaçan gol sonrası masayı tekmeledi
Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak değişiklikler
Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak değişiklikler

Süper Lig'de Gaziantep FK maçına geçtiğimiz haftaya göre 11'de 3 değişiklik ile çıkan sarı-lacivertliler, son oynanan 3 maçta ise savunma kurgusunu değiştirmedi.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçına göre Gaziantep FK maçında kadrosunda 3 değişikliğe gitti. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de forma giyen Luiz Gustavo, Osayi Samuel ve Samatta yedek kulübesine çekildi. Bu isimlerin yerine Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Pelkas Gaziantep maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

SAMATTA'YA KESİK

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta, Gaziantep FK maçına yedek kulübesinden başladı. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle ligdeki 2 maça da ilk 11'de görev verdiği Samatta beklentinin altında performans sergileyince yedek kulübesine çekildi. Sarı lacivertli takımda forvette Valencia görev aldı.

3 MAÇTA SAVUNMA KURGUSU DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, 3 maçtır savunma dörtlüsünü değiştirmiyor. Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin'in performansından memnun olan Belözoğlu, bu dörtlüye Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının ardından Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında da görev verdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Mario Draghi Fahrettin Altun
Magazin Müjde Ar Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Diego Ersun Yanal Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'de 11'de 3 değişiklik - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 20:14:33. #1.14#
title