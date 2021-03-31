VakıfBank, yarı final serisinde 1-0 öne geçti
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VakıfBank, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
VakıfBank, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

SALON: Burhan Felek Voleybol SalonuHAKEMLER: İlhami Şenyurt, Aylin TurnaoğluTHY: Ebrar 15, Şeyma 4, Büşra 1, Madison 5, Carlini 4, Berin (L), Aslı 5, Ada, Santana 1, Nursevil, Özge Nur 3VAKIFBANK: Meliha 5, Maja 2, Zehra 8, Michelle 7, Haak 19, Ayça (L), Kübra 10SETLER: 18-25, 22-25, 13-25SÜRE:...

SALON: Burhan Felek Voleybol SalonuHAKEMLER: İlhami Şenyurt, Aylin TurnaoğluTHY: Ebrar 15, Şeyma 4, Büşra 1, Madison 5, Carlini 4, Berin (L), Aslı 5, Ada, Santana 1, Nursevil, Özge Nur 3VAKIFBANK: Meliha 5, Maja 2, Zehra 8, Michelle 7, Haak 19, Ayça (L), Kübra 10SETLER: 18-25, 22-25, 13-25SÜRE: 76 dakika (23, 31, 22)VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ilk maçında Türk Hava Yolları'na konuk oldu. Karşılaşmayı 25-18, 25-22 ve 25-13'lük setlerle 3-0 galip tamamlayan sarı siyahlılar, seride 1-0 öne geçti.Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde hücum ve savunmada etkili bir oyun sergileyen sarı siyahlı ekip, teknik molaya 12-7 önde girdi. Setin devamında da üstünlüğünü sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-18'lik skorla önde kapattı. Oldukça çekişmeli geçen ikinci setin sonunda 25-22'lik skorla üstün gelen sarı siyahlı ekip, 3'üncü sette de rakibini 25-13'lük skorla mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi.VakıfBank, serinin ikinci maçında 5 Nisan Pazartesi günü VakıfBank Spor Sarayı'nda THY'yi konuk edecek. Sarı siyahlılar bu maçı da kazanması halinde seride durumu 2-0'a getirerek, adını finale yazdıracak.

- İstanbul

VakıfBank, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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