VakıfBank'tan üst üste 20'nci zafer - Haberler
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VakıfBank'tan üst üste 20'nci zafer

Demirören Haber Ajansı - Spor
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VakıfBank'tan üst üste 20'nci zafer

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet GülVAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Kübra Akman 8, Melis Gürkaynak 5, Gabi 13, Isabelle Haak 15, Derya Cebecioğlu 6, MERT GRUP SİGORTA: Gaila Gonzales 13, Özge Nur Çetiner 1, Miroslava Paskova 9, Ayça İsmailcebioğlu 1, Merve İkbal Albayrak...

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Kübra Akman 8, Melis Gürkaynak 5, Gabi 13, Isabelle Haak 15, Derya Cebecioğlu 6,

MERT GRUP SİGORTA: Gaila Gonzales 13, Özge Nur Çetiner 1, Miroslava Paskova 9, Ayça İsmailcebioğlu 1, Merve İkbal Albayrak 2, Merve Cepni 1

SETLER: 25-12, 25-19, 25-28

SÜRE: 75 dakika (23, 25, 27)

Misli.com Sultanlar Ligi 20'nci haftasında VakıfBank, konuk ettiği Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar bu sonuçla tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 20 maça çıkarttı.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin ilk bölümü çekişmeli geçen açılış setinde VakıfBank, 6-6'dan sonra rakibine sadece 6 sayı daha vererek, 25-12'lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-19'luk skorla durumu 2-0 getirdi. Son sette de ritmini koruyan sarı-siyahlılar, seti 25-18 maçı ise 3-0 kazandı. VakıfBank'ta Isabelle Haak 15 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 13, Kübra Akman 8, Derya Cebeioğlu 6, Melis Gürkaynak ise 5 sayı kaydetti.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21'inci haftasında 27 Şubat Pazar 16.00'da Sarıyer Belediyespor'a konuk olacak.


VakıfBank'tan üst üste 20'nci zafer

VakıfBank'tan üst üste 20'nci zafer

VakıfBank'tan üst üste 20'nci zafer

Demirören Haber Ajansı - Spor

Cansu Özbay, Kübra Akman, Mehmet Gül, Sigorta, Spor, Haberler

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