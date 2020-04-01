VakıfBank’tan Milli Dayanışma Kampanyasına 50 milyon TL destek Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL'lik veren VakıfBank'ın Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Salgınla mücadelede devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL'lik veren VakıfBank'ın Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Salgınla mücadelede devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Kaynak: Dunya.com