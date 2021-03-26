VakıfBank'ta Abdi Serdar Üstünsalih görevine devam ediyor
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VakıfBank'ta Abdi Serdar Üstünsalih görevine devam ediyor

Anadolu Ajansı / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
VakıfBank'ta Abdi Serdar Üstünsalih görevine devam ediyor

VakıfBank'ın Olağan Genel Kurul toplantısında, Abdi Serdar Üstünsalih, genel müdür olarak görevine devam ederken, Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu listesinde yer aldı.

Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti
Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti

VakıfBank'ın Olağan Genel Kurul toplantısında, Abdi Serdar Üstünsalih, genel müdür olarak görevine devam ederken, Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu listesinde yer aldı.

VakıfBank'ın, olağan genel kurul toplantı bugün gerçekleştirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Vakıfbank'ta Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu üyesi olurken, Abdulkadir Aksu ise bağımsız üye seçildi.

Abdi Serdar Üstünsalih, genel müdür olarak görevine devam edecek. Bankanın yönetim kurulu başkanı ise yönetim kurulu toplantısı sonrası belli olacak.

Bankanın yönetim kurulu üyeleri; Mustafa Saydam, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Abdi Serdar Üstünsalih, Dr. Adnan Ertem, Şahin Uğur, Dilek Yüksel, Serdar Tunçbilek ve Sadık Yakut olarak belirlendi.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı kapsamında bankacılık sektöründe de önemli adımların atılmaya başlandığını belirtti.

Analistler, kamu bankalarının yönetim kurullarında sektör deneyimi olan üyelerin ağırlığının artmasının yeni döneme ilişkin önemli bir gösterge olduğunun da altını çizdi.

Geçen yıl sonu itibarıyla reel ekonomiye 523 milyar liralık katkı sağlayan VakıfBank'ın, 699 milyar lira aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin ikinci bankası konumuna ulaştığını hatırlatan analistler, bu süreçte bankanın genel müdürü Üstünsalih ve yönetiminin önemli başarısı olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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