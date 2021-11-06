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VakıfBank, Mert Grup Sigorta'yı mağlup etti

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VakıfBank, Mert Grup Sigorta'yı mağlup etti

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında konuk olduğu Mert Grup Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında konuk olduğu Mert Grup Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

VakıfBank sezonun sekizinci haftasında 9 Kasım Salı, 13.00'te Sarıyer Belediyespor'u ağırlayacak.

Salon: Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Ayşim Erginay

Mert Grup Sigorta: Gizem Cera Düzeltir (L), Gaila Cenedia Lopez, Alara Altundağ (L), Özge Nur Çetiner, Miroslava Paskova, Seda Menekşe, Selin Toy, Ayça İsmailcebioğlu, Melek Erpin Erbuga, Olga Biryukova, Merve Cepni, Cansu Aydınoğlulları

VakıfBank: Buket Gülübay, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç (L), Kübra Çalışkan, Chiaka Ogbogu, Gabi, Isabelle Haak, Meryem Boz, Michelle Bartsch-Hackley, Aylin Acar (L)

Setler: 23-25, 18-25, 28-26, 25-13

Süre: 111 dk (29, 26, 31, 25) - İSTANBUL

VakıfBank, Mert Grup Sigorta'yı mağlup etti

VakıfBank, Mert Grup Sigorta'yı mağlup etti

VakıfBank, Mert Grup Sigorta'yı mağlup etti

VakıfBank, Mert Grup Sigorta'yı mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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