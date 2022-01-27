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Vakıfbank maçı covid nedeniyle ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Vakıfbank maçı covid nedeniyle ertelendi

29 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 13.00'te Adana Adnan Menderes Spor Salonu'nda oynanacak olan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü-Vakıfbank Kadınlar 1. Ligi müsabakası, Vakıfbank takımındaki covid-19 pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

ADANA (İHA) - 29 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 13.00'te Adana Adnan Menderes Spor Salonu'nda oynanacak olan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü-Vakıfbank Kadınlar 1. Ligi müsabakası, Vakıfbank takımındaki covid-19 pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

(Zafer Şahin/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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