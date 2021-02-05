VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yurda döndü
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

05.02.2021 19:28 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:32
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

açıklamalarda bulundu.

açıklamalarda bulundu.Seyircisiz şekilde oynanan CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci etap maçlarında 6'da 6 yaparak üst üste 12'nc kez çeyrek finale çıkmanın önemine vurgu yapan Neslihan Demir Güler, "Bundan önce 4 defa şampiyonlar ligi şampiyonluğunu ülkemize getirdik. Hedefimiz 5'inci kez bu şampiyonluğu getirmek. Onun için çalışıyoruz. Şu ana kadar 6'da 6 yaparak hedefimize emin adımlarla gidiyoruz. Çekilecek kuraya göre yeni rakibimize karşı hazırlıklara başlayacağız" dedi. "TARAFTARSIZ ÇOK ZOR OLUYOR"Çeyrek final ile ilgili konuşan Neslihan Demir, şunları söyledi: "8 takımın hepsi birbirinden değerli. Bunların 3'ü Türk, 4'ü İtalyan 1 tanesi Polonya takımı. Hangi rakip ile eşleşirsek eşleşelim aynı ciddiyet ile çıkıp kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.Pandemi koşulları altında yapılan maçların herkesi zorladığını aktaran Neslihan Demir, "Sporcular alışkın olmadıkları şeyler yaşıyorlar. Bizler de yaşıyoruz. Tabii ki zor ama bunun da üstesinden geliyorlar. Taraftarsız çok zor oluyor. Kendi evimizde taraftarlı oynadığımız maçlar çok güzel geçiyordu. Şu an düşündüğümüzde deplanmanda bile taraftarın çok büyük önemi varmış. En kısa sürede her şey eskisi gibi normale döner ve o keyifli anları voleybolseverlerle tekrar yaşarız."MELİS GÜRKAYNAK: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZVakıfBank takım kaptanı Melis Gürkaynak ise DHA'ya yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle turnuvanın farklı bir formatta oynandığına dikkat çekti. Gürkaynak, "Aslında bizim için değişik bir tecrübe, üst üste 3 tane iyi seviye maç oynamak. Maçlarımızın hepsini kazandık. Grubumuz kötü bir grup değildi. Mücadeleci takımların olduğu bir gruptu. Kazandığımız için mutluyuz. Gruptan birinci çıktık. Bu da bizim için çeyrek finalde çok büyük bir avantaj getirecek. Şimdi çeyrek final kuralarını bekleyeceğiz" dedi. Sezon başından beri seyircisiz oynadıklarını hatırlatan Kaptan Gürkaynak, "Biraz değişik oluyor. Sahada bir tane bile seyirci yok. Voleybolun eskiye göre daha fazla seyircisi olduğunu düşünüyorum. Futbol ve basketbol ile kıyaslarsak voleybol maçları için seyircisiz diyorduk. Ancak çok fazla ilgi gören bir branş olmaya başladı. Seyircisiz oynamak tabii ki bizi zorluyor ama alıştık diyebilirim. Bir an önce seyircili oynayacağımız maçları bekliyoruz" şeklinde konuştu.   "ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİMİZİ BEKLEYECEĞİZ"

Çeyrek finalde çekilecek kura ile rakiplerini bekleyeceklerini aktaran Gürkaynak, "VakıfBank olarak sahaya çıktığımız her maçı almak bizim için bir hedef. Rakibin kim geleceği çok da önemli değil. Hedefimiz final oynamak ve şampiyonlar liginde şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yurda döndü
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enver ALAS

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