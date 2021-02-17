VakıfBank Başantrenörü Guidetti: "Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerini düşünüyoruz"
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VakıfBank Başantrenörü Guidetti: "Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerini düşünüyoruz"

17.02.2021 21:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:50
VakıfBank Başantrenörü Guidetti:

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, "Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerini düşünüyoruz.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, "Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerini düşünüyoruz." dedi.

Maçın ardından değerlendirmede bulunan Guidetti, "Harika bir takıma karşı oynadık. Fenerbahçe çok iyi bir takım ve bu maç da kolay olmadı. Bugün iki takım da çok agresif değildi. Hepimiz haftaya oynanacak olan Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerini düşünüyoruz. Takımımın odaklı, agresif, net, kazanmaya ve iyi oynamaya motive olmasına sevindim." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın Sırp orta oyuncusu Milena Rasic ise şunları aktardı:

"Bu maça iyi hazırlandık. Çünkü Fenerbahçe çok iyi bir takım. Çekişmeli geçmesini beklediğimiz bir maçtı. Tahminimizden daha kolay bir maç oldu. Üç puan almamıza sevindim çünkü ligi lider tamamlamayı garantiledik. Hala oynayacağımız iki maç var. Takım olarak play-off'lara başlamak için sabırsızlanıyoruz."

Takım olarak iyi ivme yakaladıklarını dile getiren Zehra Güneş de, "3-0'lık bir skorla kazandığımız için mutluyuz. İkinci sette biraz blok defansta zorlandık. Basit hatalar yaptık ama devamında maça geri dönebildik. Takım olarak iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Ligi lider tamamladığımız için mutluyuz. Bu yakaladığımız formu Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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