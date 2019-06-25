VakıfBank'a Brezilyalı smaçör

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı smaçör Gabriela Braga Guimaraes'i (Gabi) kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Minas Tenis ekibinde oynayan 25 yaşındaki voleybolcunun gelecek sezon VakıfBank'ta forma giyeceği belirtildi.

Açıklamada, 1,80 metre boyundaki Gabi'nin kariyerinde 6 Brezilya Süper Ligi, 5 Güney Amerika Kulüpler Şampiyonası, 3 Brezilya Kupası ve 3 Brezilya Süper Kupası şampiyonluğu elde ettiği kaydedildi.

Gabriela Braga Guimaraes'in ayrıca vazgeçilmez oyuncuları arasında yer aldığı Brezilya Milli Takımı ile 2013, 2014 ve 2016 FIVB Dünya Grand Prix Finalleri'nde altın, 2014 Dünya Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazandığı aktarıldı.

Brezilyalı smaçör, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon öncesi transfer ettiği 4. oyuncu oldu. Sarı-siyahlı ekip, daha önce Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu ve Isabelle Haak ile sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA