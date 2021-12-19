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VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu

VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında VakıfBank, turnuvanın son şampiyonu İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek kupanın 4. kez sahibi oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında VakıfBank, turnuvanın son şampiyonu İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek kupanın 4. kez sahibi oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)

Imoco Volley: Wolosz, Plummer, Folie, Egonu, Courtney, de Kruijf (De Gennaro, Vuchkova, Gennari, Sylla, Caravello, Frosini

VakıfBank: Cansu Özbay, Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch, Ogbogu ( Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan,

Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15

Süre: 108 Dakika (23, 23, 27, 23, 12) - ANKARA

VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu

VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu

VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu

VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu

VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu

VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu

VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu

VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu

VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu

VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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