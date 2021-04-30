VakıfBank 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı
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VakıfBank 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı

VakıfBank 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

VakıfBank, 18 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 237.5 milyon dolar ve 691.3 milyon eurodan oluşan toplam 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı.

VakıfBank, 18 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 237.5 milyon dolar ve 691.3 milyon eurodan oluşan toplam 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı. 

Mizuho Bank'ın ajan banka, Abu Dhabi Commercial Bank ile Emirates NBD'nin ortak koordinatör banka ve Emirates NBD, MUFG Bank ve Standard Chartered Bank'ın sürdürlebilirlik koordinatör bankaları olarak görev aldığı 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti Libor +yüzde 2.50, euro maliyeti de Euribor + yüzde 2.25 olarak belirlendi.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Geçen yılın Nisan dönemindeki işlem ile kıyaslandığında bu işlemde katılımcı sayısını 5 banka daha artırarak 33 bankadan 38 bankaya yükselttik; yüzde 105 oranında yenilemiş olduğumuz toplam 1.1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredimiz, yılda 2 defa sendikasyon kredisi alan bankalar arasındaki en yüksek tutarlı işlemler arasında yer almaktadır. Başarıyla tamamlanan bu süreç güçlü muhabir ağımızın ve muhabir bankalarımızla süregelen uzun soluklu ilişkilerimizin bir yansımasıdır. Bu vesileyle işlemimize katılarak desteklerini sunan tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.Elde edilen 1.1 milyar dolar kredi ile toplam sendikasyon kredi bakiyesinin 1.8 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve VakıfBank'ın bu alanda da lider bankalar arasında yer aldığını belirten Üstünsalih, bankanın yurtdışı piyasalardaki işlemlerine ilişkin olarak şunları söyledi: "Bankamızın yurtdışı piyasalardaki lider ve öncü konumu sadece sendikasyon kredileri ile sınırlı değildir. Kısa süre önce yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programımız kapsamında 1 milyar 750 milyon dolarlık bir ihraç gerçekleştirmiş ve bu alanda da Türk bankacılık sektöründe yeni bir rekorun sahibi olmuştuk. "Sendikasyon kredilerinden seküritizasyon işlemlerine, eurobond ihraçlarından bilateral kredilere kadar geniş bir spektrumda öncü ve aktif rolümüze devam ederek yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynakları ülkemize getirmeye ve bu kaynakları milli ekonomimizin kullanımına sunmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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