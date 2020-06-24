HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapımı devam eden yüzme havuzunun ağustos ayında hizmete açılacağı ifade edildi.

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan:
24.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:44

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapımı devam eden yüzme havuzunun ağustos ayında hizmete açılacağı ifade edildi.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, yaptığı açıklamada, yarı olimpik yüzme havuzunun toplam maliyetinin 6 milyon TL olduğunu, bunun 2 milyon TL'sinin Spor Toto tarafından, 4 milyon TL'sinin de kaymakamlık tarafından karşılandığını ifade etti.

Dış cephenin tamamlanmasının ardından içerideki işlere yoğunluk verildiğini ifade eden Erdoğan, "Temmuz ya da ağustos ayı gibi hizmete açmayı düşünüyoruz. Halkımızın daha iyi hizmet alabileceği bir tesis haline getirmek için ekiplerimiz sürekli çalışmaktadırlar. Bizler de sürekli yapmış olduğumuz denetimler ile tesisi ağustos ayında hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

"Edirne bölgesinde tek büyük tesis"

Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, "Edirne ve bölgesinde tek büyük tesisi kuruyoruz. İçinde sadece yüzme havuzu olamayacak. Bu tesis ile birlikte 5 tesisi daha hizmete açacağız. Bunların en başında tenis kortu gelmekte olup, sırasıyla halı saha, basketbol, voleybol sahası ve çocuk oyun grubu ile 1 tesis içinde toplamda yüzme havuzu ile 6 tesisin açılışını yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz"

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan, açılacak tesis ile ilçenin bir noktasının daha cazibe merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirterek, "Uzunköprü'de izler bırakmaya devam edeceğiz. Yüzme havuzu projesi ile Uzunköprü'nün bir noktasını daha cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Bu tesis gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın yüzme imkanı bulacağı bir tesis olacaktır. Özellikle gençlerimizin tek yerde birden fazla tesisten yararlanma imkanı olacaktır. Vatandaşlarımız için uzun yıllar kullanabilecekleri bir tesisi hayata geçirmekten çok mutluyuz. İnşallah çocuklarımız ve vatandaşlarımız için faydalı olur" şeklinde konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Spor Manşet

Haberler

Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Spor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı Spor
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı Spor
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak Spor
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim Spor
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak Spor
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa...
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Adnan Menderes Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Adem Büyük Serdar Aziz Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 14:06:52. #1.14#
title