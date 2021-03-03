Uzun süredir sahalardan uzak kalan Diego Perotti, sakatlığı ve kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu
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Uzun süredir sahalardan uzak kalan Diego Perotti, sakatlığı ve kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu

03.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:36

Fenerbahçe'de oynadığı kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen ve talihsiz bir sakatlık sonucunda uzun süredir sahalardan uzak kalan Diego Perotti, sakatlığı ve kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sakatlığı ile ilgili çok fazla yalan haber dolaştığını belirten Arjantinli, sahalara geri dönmesi için biraz daha süre gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Diego Perotti, sakatlığı ve kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı. 32 yaşındaki yıldız, "Totti ile 1.5 sezon beraber oynadım. Kariyerinin son dönemiydi. Roman Riquelme ve Lionel Messi ile beraber oynadım. Maradona'nın teknik direktörlüğünü yaptığı takımda oynadım. Ben çok şansı biriyim." dedi.

"ROMAN GERÇEKTEN EN İYİSİYDİ"

"Riquelme, birlikte oynadığım en iyi oyuncuydu" diyerek sözlerini sürdüren Perotti, "Bunu Messi'yi dışarıda bırakarak söylüyorum. Roman gerçekten en iyisiydi. Ayrıca, Lionel Messi ve Andres Iniesta'nın formaları koleksiyonumda var. Kesinlikle en iyi parçalar" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Diego Perotti, sakatlığı ve kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu

"ARJANTİN'DEN DAHA İYİ"

Bir gün Arjantin'e dönüp dönmeyeceğiyle ilgili gelen soruya Perotti, "Yurt dışındaki yaşam standartları, Arjantin'e göre çok daha iyi. Özellikle güvenlik açısından. Ancak, ailemi yılda bir kez görmeye hala alışamadım. Şu aşamada çocuklarımı çok daha fazla düşünüyorum" cevabını verdi.

"GERİ DÖNMEME BİRAZ DAHA VAR"

Sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili gelen soruya Perotti, "Yaşımdan ötürü olmam gereken bir ameliyat vardı. Bu konuda çok fazla yalanlar söylendi. Geri dönmeme biraz daha var ve sonra geri döneceğim. Yeniden futbol sahalarında olacağım" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Diego Perotti, sakatlığı ve kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu
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