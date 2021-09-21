Üretici fiyat farkından rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL
Gaziantep'te çiftçiler topladıkları üzümleri tarlada 3,5 TL'den satarken marketlerde ise 10 TL'den satılıyor. Çiftçiler hasattan memnunken, tarla ile market arasındaki fiyat farkından rahatsız.
Gaziantep'te çiftçilerin binbir emekle yetiştirdiği üzümün hasadı başladı. Çiftçiler tarlada üzümlerini 3,5 TL'den sattıklarını ifade ederek, marketlerde ise bu fiyat 10 TL'ye çıkıyor. Çiftçi Mehmet Cihan, üzümün veriminden memnun olduklarını ifade ederek, fiyatın tarlada 3,5 TL olduğunu marketlerde ise bunun 3 katına satıldığını söyledi.
ÇİFTÇİ HASATTAN MEMNUN
Çiftçi Mehmet Cihan tarlada üzümü 3,5 TL'ye sattıklarını ifade ederek, "Bu sene maşallah geçen senelere göre hasadımız iyidir. Verimden memnunuz. Bu sene hava biraz kurak geçtiği için üzüm biraz bozulmaya başladı. Tarlamdan bu sene 2,5 ton üzüm almayı bekliyoruz. Marketlerde fiyatlar çok yüksek. Biz burada üzümü 3,5 TL'den satıyoruz. Ama marketlerde en düşük 7,5 TL ile 10 TL'ye satılıyor" diye konuştu.