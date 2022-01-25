Uzmanından "kaygan yüzeylerde yürürken dizler hafif kırık olmalı" tavsiyesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ortez- Protez Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Arslan, "Kaygan yüzeylerde yürürken dizler hafif kırık olması vücut dengesini kolaylaştırır. Karlı ve buzlu yüzeyler arasından tercih yapmak gerekirse, karlı zeminler veya zeminin pürüzlü olduğu yerler tercih edilmelidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte yolda yürümenin zorlaştığını ifade ederek, karlı yüzeylerin buzlanma ve karın sıkışması ile daha kaygan hale geldiğini belirtti.

Arslan, kış aylarında kayarak düşme sonrası özellikle kalça ve el bileği ekleminde önemli sakatlıklar yaşandığını aktararak, soğuk havalarda kıyafet ve ayakkabı seçiminin, hem ısınmak için hem de kaygan yüzeylerde düşmeden yürüyebilmek için önemli olduğunu vurguladı.

Hareketi kısıtlamadan esnek, korunaklı ve tabanı kaygan olmayan ayakkabıların tercih edilmesini tavsiye eden Arslan, "Kış aylarında karlı ve buzlu yüzeylerde yürümek için öncelikle uygun bir ayakkabıya ihtiyacımız var. Kösele ve tabanı düz olan ayakkabılar tercih edilmemeli daha çok bot tarzında tabanı geniş, tırtıklı topuğu yüksek olmayan ayakkabılar tercih edilmedir. Aynı zamanda Kış aylarında yürürken kıyafet seçini de çok önemlidir. Kışın çok dar ve çok kalın kıyafetler tercih edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

"Kaygan yüzeylerde yürürken dizlerin hafif kırık olmalı"

Aydın Arslan, soğuk havalarda ısınmak için ellerin ceplere sokularak yürüme alışkanlığına değinerek, kaygan zeminlerde dengeyi sağlamak için yolda yürürken acele etmeden, ellerde bir şey taşımadan ve cep telefonu ile görüşmeler yapmadan dikkatli ve temkinli hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Buzlu ve kaygan zeminlerde düşme ihtimalinin daha da arttığına işaret ederek, özellikle merdiven inip çıkarken dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kaygan yüzeylerde yürürken dizlerin hafif kırık olmasının vücut dengesini kolaylaştırdığını belirten Arslan, "Bu tür zeminlerde yürürken karlı ve buzlu yüzeyler arasından tercih yapmak gerekirse, karlı zeminler veya zeminin pürüzlü olduğu yerler tercih edilmelidir. Yaşlılar veya denge sağlamakta zorlananlar mümkünse kaygan zeminlerde yürümemelidirler. Ancak bu havalarda çıkma zorunluluğu olanlar baston gibi destekler kullanarak dengelerini daha iyi sağlayabilirler." açıklamasında bulundu.