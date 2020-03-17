Uzaktan çalışma modeli yaygınlaştırılmalı
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül, koronavirus salgını nedeniyle çalışanlara yönelik işyerlerinde alınacak tedbirler ve uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
17.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:29
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül, koronavirus salgını nedeniyle çalışanlara yönelik işyerlerinde alınacak tedbirler ve uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Dunya.com