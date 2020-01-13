Uyumsoft Başkanı Önder: Eko-sistem ile birlikte büyüme dönemindeyiz
Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, "İnovasyon, ar-ge çalışmalarının ve eko-sistem işbirliğiyle pazarın domine edileceği bir dönemdeyiz" dedi.
13.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:04
Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, "İnovasyon, ar-ge çalışmalarının ve eko-sistem işbirliğiyle pazarın domine edileceği bir dönemdeyiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com