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Uyumsoft Başkanı Önder: Eko-sistem ile birlikte büyüme dönemindeyiz

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, "İnovasyon, ar-ge çalışmalarının ve eko-sistem işbirliğiyle pazarın domine edileceği bir dönemdeyiz" dedi.

13.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:04
Uyumsoft Başkanı Önder: Eko-sistem ile birlikte büyüme dönemindeyiz

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı , "İnovasyon, ar-ge çalışmalarının ve eko-sistem işbirliğiyle pazarın domine edileceği bir dönemdeyiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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