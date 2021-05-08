UTA Arad'ın teknik direktörü Laszlo Balint, futbolcusunun kulaklarını çektiği sevinciyle olay oldu
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UTA Arad'ın teknik direktörü Laszlo Balint, futbolcusunun kulaklarını çektiği sevinciyle olay oldu

UTA Arad'ın teknik direktörü Laszlo Balint, futbolcusunun kulaklarını çektiği sevinciyle olay oldu
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Romanya 1. Lig takımlarından UTA Arad'ın teknik direktörü Laszlo Balint, son dakikalarda gelen gol sonrası sevinçten deliye döndü. Golü atan futbolcusu Erico'nun kulaklarını çekeren sevincini gösteren Balint'in bu hareketi sonrası futbolcusunun yaşadığı acı yüzünden okundu.

Romanya'da kümede kalma mücadelesi veren Astra Giurgiu ve UTA Arad karşı karşıya geldi. Arad'ın deplasmanda 2-1 kazandığı karşılaşmasının son dakikasında bulduğu gol sonrası yaşanan sevinç ise maça damga vurdu.

SEVİNÇTEN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Bu golün ardından sevinçten havalara uçan teknik direktör Laszlo Balint, oyuncusunun kulaklarını çekerek sevinç yaşadı. Oyuncunun yaşadığı acı ise gözlerinden okundu.

UTA Arad'ın teknik direktörü son dakikada gelen gol sonrası sevinciyle olay oldu
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