Ustaoğlu: "Sürdürülebilir Büyüme İçin Tasarrufları Verimli Alanda Kullanmalıyız"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, "Sürdürülebilir büyüme için sadece tasarruf etmek yeterli olmamakta. Aynı zamanda bu tasarrufların verimli alanda kullanılması önem kazanmakta" dedi.

Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ev hanımlarına yönelik finansal okuryazarlık semineri düzenlendi. Seminerde ev hanımlarına ne gibi tasarruflar yapılabileceğine yönelik ipuçları verildi. Ayrıca seminer öncesi oluşturulan stantlarda vatandaşların soruları birebir ele alındı.

Düzenlenen seminerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, "Bakanlık olarak kadınların toplumsal yaşamın her alanında daha fazla ve daha aktif bir şekilde yer alması konusunda en önemli öncelik olarak belirledik. Tüm taraflarla çalışmalarımıza bu yolda devam ediyoruz. Ekonomilerin önemli sermayesi insandır. İnsana yatırım ülkelerin gelişmişliklerinin en önemli göstergesidir. Yatırım ve tasarrufun sürdürülebilir bir büyüme ve ekonomik kalkınma için ne kadar gerekli olduğu bugün toplumun tüm kesimleri tarafından bilinmekte. Sürdürülebilir büyüme için sadece tasarruf etmek yeterli olmamakta. Aynı zamanda bu tasarrufların verimli alanda kullanılması önem kazanmakta. Bu noktada finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi ve finansal desteklerin sağlanması hayati bir değer taşıyor. Toplumdaki bireylerin finansal okuryazarlık durumu arttıkça ve girişimcilik desteklendikçe sermaye birikimi yükselmekte, bu gelişmeler ise üretimi ve yeni istihdam olanaklarını beraberinde getirmekte" şeklinde konuştu.

Seminere, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu, Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım ve İŞKUR İl Müdürü Arif Ay katıldı. - KIRIKKALE