Usta-Çırak sohbetleri programı düzenledi

02.11.2019 13:39

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Ek Binasında (İİBF) Girişimcilik Topluluğu'nun düzenlediği Usta-Çırak Sohbetleri'nin konuğu Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz oldu.



Konferansa, Gündüz'ün yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Başkanı Harun Paşahan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Başkan Yardımcısı Hilal Topsöğüt, girişimci Fatih Güneş, akademik personel ile öğrenciler katıldı.



Gündüz konuşmasında, özgeçmişinden bahsetti ve ticaret tecrübelerini konuklarla paylaştı. Ticaret ve girişimcilik hayatındaki dönüm noktalarına değinen Gündüz, girişimci adaylarına tavsiyelerde ve uyarılarda bulundu.



Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz konuşmasının sonunda genç girişimci adaylarının sorularını yanıtladı. - MALATYA

Kaynak: İHA