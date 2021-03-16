Uşakspor, Serkan Acar'a emaneta
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Uşakspor, Serkan Acar'a emaneta

16.03.2021 21:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:47
Uşakspor, Serkan Acar'a emaneta

Uşakspor, teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Serkan Efecan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Uşakspor, teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Serkan Efecan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Uşakspor, 17 Şubat Çarşamba günü teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile yollarını ayırmıştı. Ayrılıktan bu döneme kadar yardımcı antrenör Murat Karaoğlan ile çalışan Uşakspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Uşakspor, teknik direktör Serkan Afacan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Uşakspor Futbol Kulübümüz, Teknik Direktörlük konusunda Sayın Serkan Afacan ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Serkan Hocamıza ve teknik ekibimize görevlerinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Serkan Acar en son Van Spor'u çalıştırmıştı. - UŞAK

Uşakspor, Serkan Acar'a emaneta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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