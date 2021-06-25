Uşakspor'dan kale ve orta sahaya takviye
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Uşakspor'dan kale ve orta sahaya takviye

Uşakspor'dan kale ve orta sahaya takviye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uşakspor resmi sosyal medya hesabından kale ve orta sahaya transferler yaptığını açıkladı.

Uşakspor resmi sosyal medya hesabından kale ve orta sahaya transferler yaptığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu Play - Off turlarını hemen altında orta sıralarda tamamlayan Uşakspor, kadroya takviyeler yapmaya başladı. Bir çok oyuncuyla yollarını ayırdığını açıklayan Uşakspor sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamayla geçtiğimiz sezonu Adanaspor'da tamamlayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ömer Çiçek ve geçtiğimiz sezonu Kırklarelispor'da tamamlayan 31 yaşındaki kaleci Umut kaya ile ikişer yıllık anlaşmaya vardığını belirtti. Ayrıca Uşakspor'da transfer çalışmalarının da devam edileceği öğrenildi. - UŞAK

Uşakspor'dan kale ve orta sahaya takviye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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