Uşakspor'dan 2 takviye birden
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Uşakspor'dan 2 takviye birden

Uşakspor'dan 2 takviye birden
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig'deki Ege temsilcilerinden Uşakspor, yeni sezon öncesi dış transfere 2 imzayla başladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig'deki Ege temsilcilerinden Uşakspor, yeni sezon öncesi dış transfere 2 imzayla başladı. Kırmızı-siyahlı ekip geçen sezon Adanaspor'da görev yapan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ömer Çiçek ve Kırklarelispor'dan 31 yaşındaki kaleci Umut Kaya'yı renklerine bağladı. İki tecrübeli futbolcu da Uşakspor'a 2'şer yıllığına imza attı.


Uşakspor'dan 2 takviye birden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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