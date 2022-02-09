Uşakspor, A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
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Uşakspor, A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor, A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

UŞAK (İHA) - Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ile deplasmanda karşılaşacağı A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Veli Özdemir ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. İdman taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi. - UŞAK

Uşakspor, A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uşakspor, A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uşakspor, A. 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Uşakspor, Eylül, Uşak, Spor, Haberler

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