Uşak Ticaret Borsası'ndan Üyelerine 7,5 Milyon TL'lik Nefes

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen nefes kredisine Uşak Ticaret Borsası'ndan üyelerine 7,5 milyon TL nefes kredisi protokolü imzalandı.

Uşak Ticaret Borsası Binası toplantı salonunda Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, yönetim kurulu üyeleri ve banka müdürlerinin katılımları ile nefes kredisi protokol imzaları atıldı.Nefes Kredisi için ülke genelinde destek olan ender borsalardan bir olduklarını vurgulayan Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, "Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen nefes kredisinin lansmanını gerçekleştirdik. Uşak Ticaret Borsası olarak toplamda 7,5 milyon TL'lik bir kaynak, üreteceğimize sözü verdik. TOBB'dan gelen ilave kaynak ile beraber Ticaret Borsası üyelerine toplam da 9 milyon 500 bin liralık bir kredi imkanı sağlanacak. 6 ay ödemesiz 12 ay ödemeli yani toplamda 18 ay ödemeli bir taksit modeli ile piyasa faiz oranlarının altında bir faiz oranı ile ekonomik olarak ticari sıkıntının olduğu bu günlerde Uşak piyasası için 9 milyon 500 bin TL'lik toplam kaynak ciddi bir rakam olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Nefes kredisi dağıtımı tamamlanmasının ardından Uşak ticari hayatına önemli bir nefes aldıracağını vurgulayan Mustafa Sezer, "18 ayın sonunda genel dönüşlerden sonra ilimiz için ciddi anlamda bir nefes olacağını düşünüyoruz. Bu kredi dağıtımının sonunda,inşallah 3. nefes kredisini de sağlamak imkanı bize nasip olur. Toplamda 5 büyük banka ile bugün protokol imzaladık. Uşaklı sanayici ve tüccarlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Nefes kredimiz 2 Nisan tarihinden başlayarak 1 ay süre içinde Ticaret Borsası üyelerine dağıtımı tamamlanacaktır" dedi. - UŞAK