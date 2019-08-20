Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,50-1,55 liradan satıldı.
20.08.2019 17:36
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,50-1,55 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,50-1,55
|Yemlik Buğday
|kg
|1.20-1,25
|Arpa
|kg
|1,15-1,20
|Nohut
|kg
|2,00-3,00
|Susam
|kg
|12,00-13,00
|Beyaz Haşhaş
|kg
|16,50-16,50
|Mavi Haşhaş
|kg
|12,00-12,50
|Sarı Haşhaş
|kg
|11.00-11,00
Kaynak: AA