Uşak bahçeleri ekinezya ile çiçekleniyor
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Uşak bahçeleri ekinezya ile çiçekleniyor

Uşak bahçeleri ekinezya ile çiçekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Uşak'ta çiftçilikle uğraşan 38 yaşındaki Fatma Çevik, il tarım ve ilçe tarım müdürlüğünün teşvikleri ile katıldığı projede kapsamında 1 dekarlık alanda 230 kilogram ekinezya bitkisi üretti.

Uşak'ta çiftçilikle uğraşan 38 yaşındaki Fatma Çevik, il tarım ve ilçe tarım müdürlüğünün teşvikleri ile katıldığı projede kapsamında 1 dekarlık alanda 230 kilogram ekinezya bitkisi üretti. Çevik, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine yaptığı açıklamada, bu sene alanı genişlettiklerini belirtti.

Fatma Çevik, Uşak'ta Sivaslı ilçesine bağlı Tatar Kasabası'nda yaşayan 38 yaşındaki bir çiftçi. Fatma Çevik, yetkililerin teşvikleri sonrasında soğuk algınlığı, bronşit, nezle gibi hastalıklara iyi geldiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen ekinezya bitkisi yetiştirmeye karar verdi. Çevik, Uşak Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Uşak Bahçeleri Ekinezya ile Çiçekleniyor" projesine katıldı. Proje kapsamında ziraat mühendisleri tarafından bir süre çiçeğin ekimi, biçimi, sulama konuları hakkında ders alan Çevik, Uşak'ta ekinezya bitkisi diken ilk kadın çiftçi oldu ve 1 dekarlık alana 7 bin fide dikti.

Ekinezya bitkisinin kolay yetişeceğini belirten Çevik, "İl Tarım ve İlçe Tarım Müdürlükleri'nin teşvikleri ile projeye başladık. Nasıl yetiştirileceğine dair kurs verdiler. Biz de eğitimden sonra proje kapsamında ekinezya fideleri aldık. İlk başta 1 dekarlık alanla başladık, toplamda 7 bin fide diktik. İkinci etapta 2 dekara çıkardık ve toplamda 16 bin fide diktik. Yaklaşık olarak 1 dekarlık alandan 230 kilogram ürün elde ettik" dedi. - UŞAK

Uşak bahçeleri ekinezya ile çiçekleniyor
Uşak bahçeleri ekinezya ile çiçekleniyor
Uşak bahçeleri ekinezya ile çiçekleniyor
Uşak bahçeleri ekinezya ile çiçekleniyor
Uşak bahçeleri ekinezya ile çiçekleniyor
Uşak bahçeleri ekinezya ile çiçekleniyor
Uşak bahçeleri ekinezya ile çiçekleniyor
Uşak bahçeleri ekinezya ile çiçekleniyor
Uşak bahçeleri ekinezya ile çiçekleniyor
Uşak bahçeleri ekinezya ile çiçekleniyor
Uşak bahçeleri ekinezya ile çiçekleniyor
Uşak bahçeleri ekinezya ile çiçekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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