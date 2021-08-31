Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, Fenerbahçe için İstanbul'da
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Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, Fenerbahçe için İstanbul'da

Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, İstanbul'a geldi.

Diego Rossi'yi taşıyan THY'nin Los Angeles-İstanbul uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Menejeriyle pasaport kontrolünden geçen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bagajlarını teslim aldı.

Havalimanında bazı taraftarlarla fotoğraf çektiren Diego Rossi, tezahüratlar eşliğinde alandan ayrıldı.

Diego Rossi, geçen sezon ABD ekibi Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol attı.

Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, Fenerbahçe için İstanbul'da
Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, Fenerbahçe için İstanbul'da
Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, Fenerbahçe için İstanbul'da
Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, Fenerbahçe için İstanbul'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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