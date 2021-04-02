Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu
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Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu

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Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu

44 yaşındaki Uruguaylı golcü Sebastian Abreu, futbol kariyerinin 31. transferini gerçekleştirdi. Abreu, Uruguay ekibi Sud America'ya imzasından sonra "Heyecanım ilk günkü gibi. Ben futbol için doğmuşum" ifadelerini kullandı. Uruguay Milli Takımı için 70 mücadeleye çıkıp 26 gol atan tecrübeli futbolcu, hedeflerinin arasında tekrar Milli Takım'a girebilmek de var! Abreu böylece en fazla takım değiştiren oyuncu oldu.

44 yaşındaki forvet oyuncusu Sebastian Abreu, futboldan bir türlü ayrılamıyor. 27 senedir aktif futbolculuk kariyerini sürdüren tecrübeli forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında 31. transferini yaptı. Son olarak ülkesinin takımlarından Sud America ile anlaşmaya varan forvet oyuncusu, "İlk günkü gibi heyecanlıyım. Ben futbol için doğmuşum. Belki yeniden Uruguay forması da giyerim, hayat bu" ifadelerini kullandı. Abreu 31'inci transferiyle en fazla takım değiştiren futbolcu oldu.

HER YERDE OYNADI

İşte Abreu'nun formasını giydiği takımlar: Defensor, San Lorenzo, Deportivo La Coruna, Gremio, Nacional, Cruz Azul, America de Cali, Tecos, Sinaloa, Monterrey, San Luis, UANL, River Plate, Beitar Jarusalem, Real Sociedad, Aris, Botafogo, Figueirense, Rosario Centrali Aucas, Sol de America, Sante Tecla, Bangu, Central Espanol, Puerto Montt, Audax Italiano, Magallanes, Rio Branco, Boston River, Athletic Club-MG, Sud America

Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44'üncü yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi
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