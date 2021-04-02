Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu

44 yaşındaki Uruguaylı golcü Sebastian Abreu, futbol kariyerinin 31. transferini gerçekleştirdi. Abreu, Uruguay ekibi Sud America'ya imzasından sonra "Heyecanım ilk günkü gibi. Ben futbol için doğmuşum" ifadelerini kullandı. Uruguay Milli Takımı için 70 mücadeleye çıkıp 26 gol atan tecrübeli futbolcu, hedeflerinin arasında tekrar Milli Takım'a girebilmek de var! Abreu böylece en fazla takım değiştiren oyuncu oldu.