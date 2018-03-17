Uruguay'a Kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mağdurlara Bitcoin'le Ödeme Yapacakmış

Binlerce kişiyi 511 milyon TL dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'sunun mağdurlara "Geçmiş olsun" dediği ses kaydında "Bitcoin ile ödeme yapacağını da" söyledi.

"BİTCOİN İLE ÖDEME YAPACAĞIM"

Çiftlik Bank'ın kaçak CEO'su, "Tüm malvarlıklarına el koyulduğunu, bunların satılarak mağdurlara ödeme yapılacağını, kalan kişilere de bitcoin ile ödeme yapacağını" söyledi.