URTEB, Rekabet Merkezi için üniversiteden destek istedi

23.10.2019 16:24

URTEB Genel Başkanı Ahmet Özenalp, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ziyaretinde, öğrencilerin başta rekabet, teknoloji ve pek çok özel sektör alanında kazanım elde etmelerine katkı koymak amacıyla üniversite bünyesinde kurulan Rekabet Merkezi için destek istedi.