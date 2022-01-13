Ürgüp Belediyesinden işçisine destek

KAYSERİ (İHA) - Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Ürgüp Belediyesi arasında ek protokol yapılarak Ürgüp Belediyesi ve Ürgüp Personel A.Ş'de çalışan işçilerin ücretlerine ek zam yapıldı.

Ürgüp Belediyesi'nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Nevşehir Hak-İş İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Nevşehir İl Başkanı M. Fatih Mutlu, belediye yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı konuşmada, Ürgüp İlçesinin güzelleşmesi ve dünyaya tanıtılması noktasında birçok projeye imza atan Belediye Başkanı Aktürk'ün ek protokol yapma talepleri doğrultusunda kendilerini boş çevirmediğini belirterek, "Sendika olarak üyelerimizin ücretlerine ek zam yapılması doğrultusunda talepte bulunmuştuk. Belediye Başkanımız da bizleri ve işçi kardeşlerimizi sevindirerek bu talebimizi olumlu karşıladılar. Kadrolu arkadaşlarımızın almış oldukları ücretlerinin üzerine yüzde 25 oranın da Ürgüp Personel A.Ş'de çalışan arkadaşlarımıza da almış oldukları ücretlerinin üzerine yüzde 23.8 oranın da ek zam yapma kararı alınmıştır. Bu vesile ile başta Belediye Başkanımız olmak üzere ek protokol de emeği geçen müdürlerimize ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk imza altına alınan ek protokol ile işçilere ekonomik şartların zorlaşması nedeniyle ailelerini geçindirmeye çalıştıklarını belirterek şu şekilde devam etti, "Dünyanın tüm bölgesinde yaşanan sıkıntı nedeni ile Ürgüp Belediyemiz de hizmet eden ve ilçemiz için gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarımız da nitekim etkilenmişlerdir. Bizlerde sendikamızla görüşerek işçi kardeşlerimize zam yapma kararı aldık. " dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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